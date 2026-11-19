Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с ИС «Вести».

«Безусловно, очень важен диалог президента Путина и президента Трампа. Они оба настроены на мирное решение украинского конфликта», — подчеркнул спецпредставитель российского лидера.

По словам Дмитриева, развитию контактов Москвы и Вашингтона пытаются препятствовать, в том числе со стороны европейских стран.

Глава РФПИ обратил внимание на международное значение российско-американских переговоров. Он считает, что за общением двух президентов внимательно наблюдают во всём мире.

«Но этот диалог очень важен и весь мир следит за этим диалогом», — добавил Дмитриев.

Заявление прозвучало на фоне встречи Путина и Трампа 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Помимо двусторонних контактов, в программе форума предусмотрены трёхсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Life.ru сообщал о двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне. Переговоры прошли с участием делегаций двух стран и стали первой отдельной встречей президентов после саммита на Аляске в августе 2025 года. Накануне российский и американский лидеры уже пересекались на торжественном приёме, где обменялись рукопожатием и несколькими репликами. Открытая для прессы часть нынешнего разговора продлилась около минуты, после чего общение продолжилось за закрытыми дверями.