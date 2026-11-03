Людей с более выраженными психопатическими и садистическими чертами чаще хотели пригласить на второе свидание после короткого знакомства. Такую связь обнаружили авторы исследования, на которое ссылается Daily Mail. Интерес к этим участникам был связан с тем, насколько привлекательными и остроумными они казались собеседникам.

В работе участвовали 129 студентов из США. Перед встречами они заполнили опросники, измеряющие выраженность психопатических черт и садизма. Затем исследователи проанализировали оценки, полученные после 561 быстрого свидания.

Участники оценивали внешнюю привлекательность, общительность, доброту и другие качества собеседников. Отдельно каждый указывал, хотел бы встретиться с этим человеком снова. Более высокие показатели «тёмных» черт оказались связаны с большим интересом к повторной встрече.

При этом исследование не показывает, что людей привлекали жестокость или отсутствие сочувствия сами по себе. Статистический анализ связал интерес к свиданию с благоприятным впечатлением от внешности и юмора. Авторы допускают, что при коротком знакомстве неприятные особенности характера могут оставаться незаметными.

Ранее сообщалось, что первое совместное путешествие может рассказать о человеке гораздо больше, чем десяток романтических свиданий. Почти 79% участников исследования сервиса знакомств Teamo и круизной компании «ВодоходЪ», оказавшегося в распоряжении Life.ru, считают поездку хорошим способом узнать партнёра и проверить, насколько комфортно находиться рядом друг с другом. Причём многие готовы отправиться отдыхать вдвоём, даже если отношения начались совсем недавно.