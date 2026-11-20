В США раскрыли банду, которая за два с половиной года обчистила не менее 36 грузовых поездов и похитила товаров на 22,5 миллиона долларов. Налётчики не только выносили из вагонов дорогие кроссовки и электронику, но и снимали свои похождения на видео, а затем делились кадрами в соцсетях. В результате масштабной операции задержали 13 человек, сообщили в Министерстве юстиции США.

В США задержали 13 участников банды, похитившей из поездов товары на $22,5 млн. Видео © Х / F.A. United States Attorney Bill Essayli

По версии следствия, за серией ограблений стоял 21-летний Нейтан Дэниел Энджел из Лос-Анджелеса. К семейному бизнесу он привлёк 38-летнего отца и двух 23-летних дядей. С февраля 2024-го по август 2026 года группировка нападала на поезда, перевозившие товары из портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич.

Схема напоминала сценарий криминального боевика. Подозреваемые заранее выбирали составы с дорогими грузами, останавливали их, повреждая тормозные магистрали, а затем вскрывали контейнеры. Добычей становились тысячи пар кроссовок Nike и Hoka, обувь Crocs, электроника JBL и строительные инструменты Milwaukee. Награбленное грузили в фургоны и развозили по тайникам.

Особенно примечательно, что участники банды активно пользовались соцсетями. В групповых чатах они обсуждали налёты, обменивались фотографиями и видеозаписями прямо с места преступлений, а также договаривались о продаже добычи. Часть товаров попадала в магазины уличной одежды и обуви Лос-Анджелеса. Только за несколько месяцев 2025 года посредники получили от одной такой компании более миллиона долларов.

Всего обвинения предъявили 14 предполагаемым участникам группировки. По данным прокуратуры, за преступный сговор им грозит до пяти лет заключения, за отдельные эпизоды хищений — до десяти лет, а по наиболее тяжким статьям о насилии в отношении железнодорожных перевозчиков возможно пожизненное лишение свободы. Вина фигурантов пока не установлена судом.

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