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Опубликовано 12 октября, 17:44

Объект газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области повреждён ударами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ksenia Lada

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ksenia Lada

Объект газодобычи украинской компании «Нафтогаз» в Харьковской области получил повреждения в ночь на 12 октября. На территории предприятия возник пожар, сообщила пресс-служба компании в Telegram.

По данным «Нафтогаза», повреждено критически важное оборудование. Других подробностей о масштабах разрушений и возможных последствиях для добычи газа компания не привела. В ночь на 12 октября в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

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Татьяна Миссуми
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