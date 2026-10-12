Объект газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области повреждён ударами РФ

Объект газодобычи украинской компании «Нафтогаз» в Харьковской области получил повреждения в ночь на 12 октября. На территории предприятия возник пожар, сообщила пресс-служба компании в Telegram.

По данным «Нафтогаза», повреждено критически важное оборудование. Других подробностей о масштабах разрушений и возможных последствиях для добычи газа компания не привела. В ночь на 12 октября в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили два морских сухогруза, перевозивших военное имущество в украинские порты Одесса и Николаев.