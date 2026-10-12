В районе Жулян в Киеве поднимается дым после прилёта

В районе Жулян в Киеве произошёл прилёт, за которым последовало масштабное задымление. Снятые очевидцем кадры распространяют украинские СМИ.

Дым над местом удара. Видео © Левый берег Киев

Автор ролика утверждает, что видел попадание ракеты. Однако сам момент удара на видео не попал. Какой объект горит — пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по объектам, используемым ВСУ, в 149 районах Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства беспилотников, места их запуска, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. В ударах участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.