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Опубликовано 12 октября, 13:17

В районе Жулян в Киеве поднимается дым после прилёта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В районе Жулян в Киеве произошёл прилёт, за которым последовало масштабное задымление. Снятые очевидцем кадры распространяют украинские СМИ.

Дым над местом удара. Видео © Левый берег Киев

Автор ролика утверждает, что видел попадание ракеты. Однако сам момент удара на видео не попал. Какой объект горит — пока неизвестно.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по объектам, используемым ВСУ, в 149 районах Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства беспилотников, места их запуска, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. В ударах участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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