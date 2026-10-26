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Опубликовано 26 октября, 20:12

Объём средств компаний в банках России сократился до 66,5 трлн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Российские компании в сентябре сократили объём средств на банковских счетах на 300 миллиардов рублей. В результате общая сумма денег юридических лиц в банках снизилась до 66,5 триллиона рублей. Такие данные приводятся в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

За месяц показатель уменьшился на 0,4%. При этом ещё в августе наблюдалась противоположная тенденция: средства предприятий выросли на 1,9%. Основной прирост тогда обеспечили нефтегазовые и энергетические компании.

В сентябре ситуация изменилась. Наиболее заметное сокращение пришлось на текущие счета организаций, остатки на которых снизились на 1,7%.

Таким образом, после августовского увеличения средств бизнеса банковский сектор зафиксировал умеренный отток корпоративных денег. При этом в распоряжении юридических лиц на счетах и депозитах российских банков по-прежнему остаётся более 66 триллионов рублей.

Опубликованные показатели отражают изменение остатков средств компаний за месяц.

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Ранее Life.ru рассказывал об изменении объёма средств в российских банках и росте спроса на наличные. По данным Центробанка, в июле деньги населения на счетах и вкладах увеличились на 0,3%, достигнув 68,4 триллиона рублей. Одновременно вырос объём наличных в обращении, однако регулятор не увидел в этом угрозы для обслуживания банковских вкладов.

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Наталья Демьянова
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