Объём средств компаний в банках России сократился до 66,5 трлн рублей

Российские компании в сентябре сократили объём средств на банковских счетах на 300 миллиардов рублей. В результате общая сумма денег юридических лиц в банках снизилась до 66,5 триллиона рублей. Такие данные приводятся в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

За месяц показатель уменьшился на 0,4%. При этом ещё в августе наблюдалась противоположная тенденция: средства предприятий выросли на 1,9%. Основной прирост тогда обеспечили нефтегазовые и энергетические компании.

В сентябре ситуация изменилась. Наиболее заметное сокращение пришлось на текущие счета организаций, остатки на которых снизились на 1,7%.

Таким образом, после августовского увеличения средств бизнеса банковский сектор зафиксировал умеренный отток корпоративных денег. При этом в распоряжении юридических лиц на счетах и депозитах российских банков по-прежнему остаётся более 66 триллионов рублей.

Опубликованные показатели отражают изменение остатков средств компаний за месяц.