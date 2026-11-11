Остап Бендер возглавил рейтинг литературных героев, которые много обещают, но не спешат отвечать за свои слова. Главного персонажа «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка» назвали главным «воздуханом» 32% опрошенных россиянок. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес».

«Воздухан» — популярное сленговое слово, которым называют любителей громких обещаний, красивых разговоров и грандиозных планов, за которыми редко следуют реальные поступки.

Компанию великому комбинатору составили Карлсон, набравший 18% голосов, и Сергей Паратов из «Бесприданницы» Александра Островского с результатом 17%. В пятёрку также вошли Иван Хлестаков из «Ревизора» (16%) и барон Мюнхгаузен (15%).

Полной противоположностью таких персонажей россиянки считают князя Андрея Болконского из «Войны и мира». Его выбрали 23% участниц исследования. Следом расположились Шерлок Холмс (22%), Пётр Гринёв (18%), Николай Ростов (15%) и мистер Дарси (12%).

При этом 74% опрошенных признались, что регулярно сталкиваются с «воздуханами» в реальной жизни. Главным признаком такого человека 67% женщин назвали привычку раздавать обещания и не выполнять их. Ещё 38% обратили внимание на склонность исчезать при первых трудностях.

Интересно, что 23% респонденток признались: они и сами хотя бы раз давали партнёрам обещания, которые впоследствии не выполняли. Ещё 34% допускают, что могли поступать подобным образом, не замечая этого.