В индийском штате Уттар-Прадеш разыскиваемого по делу об изнасиловании мужчину заподозрили в убийстве ради инсценировки собственной смерти. Беглец рассчитывал таким способом избежать уголовного преследования, пишет The Indian Express.

Винод и его подельники. Фото © The Indian Express

17 ноября полицейские обнаружили в пересохшем колодце обезглавленное тело мужчины. Родственники разыскиваемого Винода опознали в погибшем своего близкого и провели погребальные обряды. Его супруга Пуджа обвинила в убийстве мужа девятерых односельчан.

Однако правоохранители заметили несоответствия во внешности убитого «двойника» и пропавшего мужчины. Расследование продолжилось, и уже 24 ноября полицейские задержали самого Винода, а также двух его предполагаемых сообщников — 33-летнего Омпала и 19-летнего Викаса.

По версии следствия, жертвой преступления стал слабовидящий мужчина по имени Раджпал. Винод познакомился с ним, пообещав вернуть ему зрение с помощью магических ритуалов. Примерно год назад подозреваемый вышел на свободу под залог, однако впоследствии перестал являться на судебные заседания и был объявлен в розыск.

По последним данным издания Amar Ujala, число арестованных по делу достигло восьми человек, включая супругу Винода. Для окончательного подтверждения личности погибшего полиция намерена провести ДНК-экспертизу с использованием образцов его брата.