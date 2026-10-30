Обещал сидеть дома и смотреть ТВ: Копрофила из Петербурга арестовали за сексуальный шантаж

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в принуждении двух девушек к действиям сексуального характера с помощью шантажа. Фигурант рассчитывал остаться дома, однако его отправили в следственный изолятор. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По версии следствия, петербуржец по имени Игорь, родившийся в 1991 году, пытался склонить двух знакомых к встрече ради сексуальных практик, связанных с копрофилией. Если девушки откажутся, мужчина, как предполагается, угрожал обнародовать сведения, способные навредить их репутации. В отношении него расследуется дело по статье 133 УК РФ.

На заседании подозреваемый попросил назначить ему домашний арест. Чтобы убедить суд, он заверил, что будет проводить время перед телевизором и воздержится от любых неподобающих поступков. Однако эти обещания не помогли ему избежать изоляции.

В результате мужчину поместили под стражу до 26 декабря 2026 года. Именно до этой даты установлена действующая мера пресечения.