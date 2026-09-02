Обещала славу и мировые бренды: Студентка из Москвы отправилась в колонию за обман актрис

Студентку московского театрального колледжа Александру Пимениди приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за мошенничество. Как сообщает Mash, девушка обманула нескольких представительниц творческой сферы, обещая им участие в крупных кинопроектах и международных коллаборациях.

Одной из пострадавших стала режиссёр и актриса Ольга Елизарова. По данным дела, весной 2024 года она искала продюсера для фильма «Шекспир», а Пимениди заявила, что уже нашла финансирование от онлайн-кинотеатра.

На развитие проекта у Елизаровой было получено около 758 тысяч рублей. Деньги, как утверждалось, должны были пойти на рекламу, дубляж и создание трейлера, однако обещанный проект так и не был реализован. Позже студентка познакомилась с режиссёром документального кино Светланой Старостиной и начала предлагать ей новые возможности — от визы талантов O-1 через Netflix до сотрудничества с модными брендами Chanel, Dior и Boucheron.

По версии следствия, никаких реальных договорённостей с компаниями и сервисами у Пимениди не было. Она получила деньги под вымышленные проекты, поездки и услуги, а затем тратила средства на личные нужды.

В суде девушка полностью признала вину и заявила, что после первых переводов поняла, что схема работает, но не смогла остановиться. Часть ущерба она возместила.

Ранее россиян предупредили, что мошенники рассылают вредоносные файлы под видом видеозаписей. После запуска злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям и другим данным на устройстве.