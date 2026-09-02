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Опубликовано 2 сентября, 13:58

Обещала славу и мировые бренды: Студентка из Москвы отправилась в колонию за обман актрис

Студентка из Москвы получила 3,5 года колонии за обман актрис на 1 млн рублей

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

Студентку московского театрального колледжа Александру Пимениди приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за мошенничество. Как сообщает Mash, девушка обманула нескольких представительниц творческой сферы, обещая им участие в крупных кинопроектах и международных коллаборациях.

Одной из пострадавших стала режиссёр и актриса Ольга Елизарова. По данным дела, весной 2024 года она искала продюсера для фильма «Шекспир», а Пимениди заявила, что уже нашла финансирование от онлайн-кинотеатра.

На развитие проекта у Елизаровой было получено около 758 тысяч рублей. Деньги, как утверждалось, должны были пойти на рекламу, дубляж и создание трейлера, однако обещанный проект так и не был реализован. Позже студентка познакомилась с режиссёром документального кино Светланой Старостиной и начала предлагать ей новые возможности — от визы талантов O-1 через Netflix до сотрудничества с модными брендами Chanel, Dior и Boucheron.

По версии следствия, никаких реальных договорённостей с компаниями и сервисами у Пимениди не было. Она получила деньги под вымышленные проекты, поездки и услуги, а затем тратила средства на личные нужды.

В суде девушка полностью признала вину и заявила, что после первых переводов поняла, что схема работает, но не смогла остановиться. Часть ущерба она возместила.

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Наталья Демьянова
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