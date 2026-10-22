Обещали больше, а заплатили меньше: Что делать исполнителю, если заказчик отказывается от договорённостей

Самозанятые нередко сталкиваются с разногласиями по поводу оплаты выполненных заказов, поскольку их отношения с клиентами регулируются иначе, чем у штатных работников. Главный юрист платформы для поиска подработки «Наймикс» Яна Маз объяснила, как правильно договариваться о вознаграждении и защитить свои интересы при возникновении споров. В беседе с Life.ru эксперт рассказала, какие доказательства помогут взыскать недоплаченные деньги и в каких случаях стоит обращаться в суд.

Число самозанятых в России продолжает расти. По данным ФНС, количество самозанятых в России за год выросло на 2,9 миллиона человек, достигнув 17,3 миллиона. В отличие от штатных сотрудников, чьи права защищены Трудовым кодексом РФ, плательщики налога на профессиональный доход (НПД) работают в рамках гражданско-правовых отношений. Яна Маз Главный юрист платформы для поиска подработки «Наймикс»

Само по себе указание вознаграждения в объявлении не означает, что этот размер автоматически становится обязательным условием оплаты труда. Поэтому перед началом сотрудничества нужно определить значимые условия: какая сумма вознаграждения (какая будет до удержаний, а какую исполнитель получит на руки), когда будет оплата и при каких условиях её могут уменьшить, есть ли неустойка.

Если договаривались в мессенджере, эксперт советует написать итоговое сообщение с условиями и попросить подтвердить. Маз рекомендует всегда заключать бумажный договор с заказчиком, а ещё лучше — работать через специализированные площадки для самозанятых: там можно найти заказы, вся документация формируется автоматически, и у каждой стороны гораздо меньше шансов обмануть другую.

Если заказчик снизил оплату неправомерно, специалист советует первым делом собрать доказательства. Будут нужны договор, описание задания, акт приёмки, переписка, чеки и всё, что может подтвердить позицию исполнителя. Для переписки важно сделать скриншоты: сообщения в чате могут исчезнуть.

Затем следует написать заказчику с требованием о внесении доплаты в определённый срок согласно договору. Если заказчик не отвечает или не принимает конкретных шагов по оплате, то следующий шаг — письменная претензия. Это обычное письмо: кто вы, о чём договорились, сколько получили, какую сумму просите доплатить и в какой срок. Отправьте так, чтобы остались доказательства претензии: заказным письмом, на адрес электронной почты из договора или через электронный документооборот, если он у вас есть.

«Если заказчик тянет с ответом, советую сразу готовиться к суду. Хотя срок давности для обращения в суд составляет три года, тянуть не стоит: доказательства лучше собирать, пока они свежие», — добавила собеседница Life.ru.

При заключении договора в письменной форме, если сумма не превышает 500 000 рублей, можно подать заявление о выдаче судебного приказа. А в случае, если исполнитель ИП, и разбирательство проходит в арбитражном суде, лимит для приказного порядка возрастает до 750 000 рублей. В таких разбирательствах стороны в суд не вызывают, а решение выносят быстро. Но если заказчик возразит, приказ отменят, то дело пойдет в обычном порядке. Так как в этом случае сроки решения уже затягиваются, дополнительно можно потребовать проценты за задержку выплаты (ст. 395 ГК РФ).

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ведомство планирует в 2027 году вернуться к вопросу о продлении специального налогового режима для самозанятых после 2028-го. Представитель ведомства пояснил, что дополнительные обсуждения намечены на следующий год. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.