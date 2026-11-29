Норвегия оказалась единственной страной, предоставившей Украине обещанную помощь в сфере противовоздушной обороны. Остальные зарубежные партнёры Киева пока не выполнили своих обязательств, заявил Владимир Зеленский.

На фоне задержек с поставками украинский политик поручил МИД и Минобороны страны связаться с союзниками и выяснить, когда Киев сможет получить ракеты-перехватчики. Доклад о результатах переговоров он потребовал предоставить к вечеру воскресенья. На предстоящей неделе Киев намерен провести очередные встречи с иностранными партнёрами.

Зеленский также утверждает, что украинская разведка получила сведения о подготовке нового массированного удара по территории страны.