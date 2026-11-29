Обещанного три года ждут: Зеленский пожаловался, что только Норвегия помогла Киеву с ПВО
Зеленский: Только Норвегия предоставила Украине обещанную помощь с ПВО
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Норвегия оказалась единственной страной, предоставившей Украине обещанную помощь в сфере противовоздушной обороны. Остальные зарубежные партнёры Киева пока не выполнили своих обязательств, заявил Владимир Зеленский.
На фоне задержек с поставками украинский политик поручил МИД и Минобороны страны связаться с союзниками и выяснить, когда Киев сможет получить ракеты-перехватчики. Доклад о результатах переговоров он потребовал предоставить к вечеру воскресенья. На предстоящей неделе Киев намерен провести очередные встречи с иностранными партнёрами.
Зеленский также утверждает, что украинская разведка получила сведения о подготовке нового массированного удара по территории страны.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский уже требовал от западных стран ускорить поставки средств ПВО. Он также призывал союзников выделить дополнительные средства на восстановление повреждённой инфраструктуры.