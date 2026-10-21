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Опубликовано 21 октября, 10:09

Обещанных денег не дождался и сбежал: ФСБ задержала немецкого наёмника ВСУ

ФСБ задержала гражданина Германии, дезертировавшего из ВСУ из-за невыплаты денег

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Германии, который служил в Вооружённых силах Украины, а затем дезертировал, не получив обещанных денег. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ноябре 2025 года наемник с целью заработка вновь прибыл на территорию Украины, заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ сроком на три года, но, не получив обещанного денежного вознаграждения, дезертировал», — говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный и ранее участвовал в украинских вооружённых формированиях. С 2016 по 2018 год он служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, вместе с гражданином Германии в подразделении находились подданные Великобритании. Другие подробности его службы российская спецслужба пока не раскрыла.

Место задержания иностранца, его личность и возможная уголовно-правовая квалификация его действий в распространённом сообщении не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал о задержании иностранца, подозреваемого в вербовке людей в украинские вооружённые формирования за деньги. По данным следствия, мужчина предлагал иностранным гражданам вступать в такие формирования за вознаграждение. Его задержали сотрудники ФСБ при попытке въехать в Россию.

Больше новостей о работе российских спецслужб и ходе специальной военной операции — на Life.ru.

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Никита Никонов
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