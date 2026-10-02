Пытался въехать в Россию: ФСБ задержала иностранца, который вербовал наёмников в украинские формирования

Иностранца А. Худикова задержали при попытке въехать в Россию, а после проверки подтвердились данные о его причастности к вербовке людей в украинские вооружённые формирования. О деле рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко по итогам оперативного совещания Александра Бастрыкина в Луганске.

По данным следствия, Худиков предлагал иностранным гражданам вступать в украинские формирования за материальное вознаграждение. Кроме того, силовики установили, что он и сам намеревался присоединиться к ним. Задержание произошло в августе этого года.

Деятельность мужчины пресекли сотрудники ФСБ России. После этого фигуранта заключили под стражу.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене и организации контрабандных поставок вооружения на Украину. Задержание прошло в Московском регионе. По данным ведомства, речь идёт о гражданине России 1979 года рождения. По версии спецслужбы, мужчина установил контакт с сотрудником СБУ через Telegram. Действуя по заданию, севастополец наладил поставки вооружения и военной техники на Украину через третьи страны — для последующего применения против России.