Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли результативный удар по ключевому объекту военной инфраструктуры противника на территории Киевской области. Об успешном выполнении боевой задачи официально уведомило Министерство обороны РФ.

Основной целью огневого поражения стал логистический комплекс «Гостомель». Этот масштабный транспортно-распределительный узел играл важнейшую роль в организации тылового обеспечения украинских подразделений.

На складах данного предприятия накапливались и сортировались материальные ресурсы, предназначенные для отправки на передовую. Систематические поставки снаряжения и оборудования через эту площадку позволяли поддерживать боеспособность формирований неприятеля.

Успешное поражение логистического центра серьезно подорвало снабженческие цепочки украинской армии. Лишение противника оперативных запасов имущества неизбежно приведет к дефициту ресурсов на линии соприкосновения.

Российские подразделения продолжают планомерно и методично выбивать тыловые базы, арсеналы и распределительные пункты, лишая группировку ВСУ необходимого обеспечения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны сообщило о поражении сухогруза в Чёрном море 1 октября. По данным ведомства, судно перевозило военные грузы для ВСУ. Удар по нему нанесли беспилотником.