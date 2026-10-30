Обезбол подвёл: Москвичке наживую вскрывали веко в частной клинике
Пациентке с флегмоной вскрыли веко наживую в частной клинике в Москве
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Жительница Москвы перенесла болезненное вскрытие века после того, как обычное воспаление переросло в опасную флегмону. По словам 36-летней пациентки, нанесённая перед процедурой обезболивающая мазь не подействовала, поэтому удаление гноя пришлось терпеть практически наживую. Сейчас женщина восстанавливается, сообщает Telegram-канал SHOT.
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Первые проблемы у Дарьи начались с воспаления верхнего века правого глаза. Женщина попыталась справиться с неприятными симптомами с помощью тетрациклиновой мази и глазных капель, однако улучшений не последовало.
Тогда Дарья записалась на приём к офтальмологу в частную клинику. После осмотра врач диагностировал халязион, воспалительное образование в области века, и подобрал лечение. Предполагалось, что состояние пациентки улучшится в течение нескольких дней.
Однако вместо облегчения москвичка столкнулась с резким ухудшением самочувствия. Отёк увеличился, температура тела поднялась, а на веке появилось гнойное образование. По словам женщины, глаз сильно болел, жжение сопровождалось пульсацией, а назначенные препараты не помогали.
При повторном обращении к специалистам выяснилось, что воспаление приобрело гораздо более опасный характер. Врачи обнаружили флегмону, при которой гнойный процесс распространяется по мягким тканям и может приводить к тяжёлым осложнениям.
Подобное состояние требует своевременной медицинской помощи. При распространении инфекции на окружающие ткани существует риск поражения структур глаза и развития внутричерепных осложнений, в том числе менингита и абсцесса головного мозга. В тяжёлых случаях возможно развитие сепсиса.
Дарье потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Врачам предстояло вскрыть воспалённый участок века и удалить скопившийся гной, чтобы остановить дальнейшее развитие инфекции. Перед процедурой на поражённую область на несколько минут нанесли обезболивающую мазь. Однако, как утверждает пациентка, средство не обеспечило необходимого эффекта. В результате женщина испытывала сильную боль на протяжении вмешательства. Сейчас москвичка проходит восстановление после лечения.
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