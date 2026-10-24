Обезглавил морпеха кувалдой: Мигранта в США обвинили в осквернении знаменитого памятника

Мигранта из Мексики подозревают в повреждении знаменитого памятника американским морским пехотинцам на военной базе неподалёку от Вашингтона. По версии следствия, мужчина молотком отбил голову одной из фигур монумента, посвящённого поднятию флага США на острове Иводзима во время Второй мировой войны, сообщает газета New York Post.

Инцидент произошёл 20 октября. Злоумышленник повредил одну из шести скульптурных фигур композиции 1954 года, изображающей американских военнослужащих, устанавливающих флаг на японском острове.

Фото © Полиция департамента округа Принс-Уильям

Как пишет издание, подозреваемым оказался Мигель Алонсо Мальдонадо Сориано, уроженец Мексики, который незаконно пересёк американскую границу ещё ребёнком в 1999 году.

В 2014 году при администрации Барака Обамы мужчине разрешили остаться в США в рамках программы отсрочки депортации мигрантов, прибывших в страну в детском возрасте. В 2024 году, во время президентства Джо Байдена, этот статус ему продлили.

Теперь Сориано предъявлены обвинения в уничтожении имущества и незаконном проникновении на территорию с целью его повреждения. Предварительный ущерб от действий вандала оценивается в сотни тысяч долларов.