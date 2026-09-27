Обезьяна вломилась в алкомаркет, вскрыла бутылку и вырубилась прямо на ящиках

В индийском городе Ранчи обезьяна забралась в магазин со спиртными напитками, выпила из бутылки и уснула прямо внутри помещения. Видео с животным распространилось в социальных сетях, сообщает The India Today.

В Индии обезьяна выпила алкоголь в винном магазине и уснула. Видео © X / ivanjvsivan

На кадрах видно, как самка обезьяны лежит на ящиках в магазине после произошедшего. Перед этим животное некоторое время ходило по помещению.

Очевидцы заметили необычного посетителя и вызвали спасателей. Специалисты прибыли в магазин, чтобы забрать обезьяну.

Издание отмечает, что ролик с произошедшим быстро набрал популярность в сети. Пользователи обсуждают поведение животного и необычный инцидент в магазине.

В Индии нередко происходят необычные случаи с участием диких животных, которые оказываются рядом с жилыми районами и городскими объектами. Ранее Life.ru писал, что в индийском штате Уттар-Прадеш девочка-подросток спасла младшую сестру от обезьян, проникших в дом, воспользовавшись голосовым помощником для отпугивания животных. Также сообщалось, что в Индии специалисты спасли слона, который несколько дней ходил с застрявшей на шее шиной, после чего животное вернули в естественную среду обитания.