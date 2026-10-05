Обезьянам Московского зоопарка вручили наряды для «ролевых игр и дефиле»
Обложка © Max / Московский зоопарк
Орангутанам и другим приматам Московского зоопарка передали первые вещи, собранные посетителями во время благотворительной акции. Об этом сообщили в официальном канале зоопарка.
Приматам передали одежду от волонтёров. Видео © Max / Московский зоопарк
«Друзья, благодарим вас за активное участие в акции по сбору текстиля для приматов!» — говорится в тексте.
Часть подарков уже получили животные, остальные сотрудники отложили на будущее. Сбор одежды и текстиля проходил с 21 сентября по 4 октября. Пледы, простыни и просторные кофты помогают разнообразить жизнь приматов, а вовсе не требуются против холода. В павильоне у животных есть тёплые вольеры, просто ткань даёт новые возможности для игр и занятий, пояснили в зоопарке.
Обезьяны устраивают с вещами целую домашнюю рутину: стирают, отжимают, развешивают сушиться и даже протирают окна вольеров. Некоторые особенно любят примерять наряды. Для акции принимали только новые вещи — этого требуют санитарные правила. Одежда должна легко надеваться и сниматься, без пуговиц, крючков и других жёстких деталей, которыми животные могут пораниться.
Ранее Life.ru рассказывал о гардеробе орангутанов Чапы и Чавы. Самки охотно примеряют свободные футболки и свитшоты, а подаренные пеньюары однажды носили довольно долго.
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