Оверсайз и дефиле: Орангутаны Чапа и Чава завели собственный «гардероб»

Орангутаны Чапа и Чава из Московского зоопарка оказались поклонницами оверсайза. Взрослые самки охотно надевают свободные футболки и свитшоты, просовывая голову в горловину и руки в рукава, а затем дефилируют по вольеру. Об этом ТАСС рассказала заведующая секцией человекообразных обезьян Татьяна Муштакова.

Однажды киперы принесли приматам пеньюары. Необычный подарок Чапа и Чава оценили: надели обновки и довольно долго ходили в них по вольеру. Молодые орангутаны предпочитают большие пледы и постельное бельё — их можно постелить или полностью на себя натянуть.

Одежда нужна животным не столько для тепла, сколько для обогащения среды. Из вещей орангутаны сооружают гнёзда, используют их как подстилки и укрытия, а некоторые любимые предметы даже забирают с собой из летнего вольера на ночь. Правда, век такого «гардероба» недолог. Даже плотные вещи обычно выдерживают не больше полутора месяцев, а отдельные обновки обезьяны сразу разрывают на полоски и вплетают между ветками.

В этот раз киперы принесли пледы, простыни и пододеяльники. Первой обновки оценила Чава: ткани она использовала как накидки, а длинную простыню превратила в своеобразную шторку, из-за которой можно наблюдать за посетителями.

Ранее Life.ru показывал, как Чапа и Чава вышли на прогулку в свитшотах и жилетах. Тогда Чава выбрала кофту с пингвинами, а Чапа — однотонный вязаный жилет. Позже младшая самка решила совместить оба предмета гардероба сразу.