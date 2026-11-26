До 700 обезьян обитают на территории и в окрестностях Тадж-Махала в индийской Агре. Животные собираются у восточных, западных и Королевских ворот, преследуют посетителей и отбирают у них еду и вещи. С начала лета от их укусов пострадали в том числе иностранные туристы и шестилетний ребёнок.

Сотни обезьян заполонили ворота Тадж-Махала и пугают туристов. Видео © X / Ajendra chauhan

По оценке индийского издания Navbharat Live, численность приматов в районе памятника составляет от 500 до 700 особей. Утром 26 ноября крупные группы животных вновь появились на территории комплекса. Некоторые посетители из-за них меняли маршруты прогулок.

Среди пострадавших в последние месяцы были туристы из Южной Кореи, Великобритании, Бразилии и США, а также жители индийских штатов. В июле обезьяна укусила южнокорейскую туристку возле восточных ворот, в августе пострадал шестилетний мальчик из Харьяны. В сентябре медицинская помощь потребовалась 83-летнему гражданину Бразилии и туристу из Западной Бенгалии.

Попытки ограничить присутствие животных пока не дали устойчивого результата. В 2023 году Археологическая служба Индии установила ограждения в местах проникновения обезьян и создала специальную полицейскую группу для защиты посетителей. Также планировалось разместить ультразвуковые отпугиватели, однако закупку устройств не завершили.

Сейчас решение проблемы осложняет спор между ведомствами. Муниципальная корпорация Агры и лесное ведомство не могут согласовать ответственность за отлов и переселение животных. После изменения порядка работ в октябре представители муниципалитета заявили, что соответствующие полномочия перешли к лесной службе.

Ранее в Адыгее женщину приговорили к году принудительных работ после того, как принадлежавшая ей обезьяна насмерть загрызла 84-летнюю бабушку. Трагедия произошла на территории частного мини-зоопарка. Пенсионерка зашла в вольер, чтобы покормить животных, однако на неё внезапно набросилась макака-лапундер. От многочисленных укусов женщина потеряла много крови и скончалась. Родственник, бросившийся ей на помощь, также пострадал от агрессивного примата.