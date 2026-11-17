В Адыгее женщину приговорили к году принудительных работ после того, как принадлежавшая ей обезьяна насмерть загрызла 84-летнюю бабушку. Тахтамукайский районный суд признал Олену Порхачеву виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов республики.

Трагедия произошла 2 июля 2026 года на территории частного мини-зоопарка. Пенсионерка зашла в вольер, чтобы покормить животных, однако на неё внезапно набросилась макака-лапундер. От многочисленных укусов женщина потеряла много крови и скончалась. Родственник, бросившийся ей на помощь, также пострадал от агрессивного примата.

В ходе разбирательства установили, что хозяйка зверинца знала об опасности содержания взрослой обезьяны, но не обеспечила необходимые меры безопасности. При этом держать подобных животных в домашних условиях запрещено законом.

Помимо принудительных работ, суд постановил удерживать 10% заработка осуждённой в доход государства. Также ей на год запретили заниматься содержанием диких зверей. Приговор пока не вступил в законную силу.

После происшествия сотрудники надзорных ведомств изъяли обитателей нелегального зоопарка. Обезьян, лемуров, лам и других экзотических животных отправили в краснодарский «Сафари-парк» для дальнейшего ухода.

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