Москвичам предложили выбрать имя для детёныша редкой боливийской ночной обезьяны, который появился на свет в столичном зоопарке. Малышке предстоит получить одно из пяти имён, связанных с природными достопримечательностями Боливии. Соответствующее голосование открыли в проекте «Активный гражданин».

Обезьянка родилась в мае и весила всего 60 граммов. С первых дней жизни её выхаживали сотрудники зоопарка. Крошку кормили молочной смесью каждые два часа, а для сна и обогрева сшили специальный меховой карман с грелкой, за который она могла цепляться, словно за шерсть матери.

Постепенно малышка окрепла и начала пробовать взрослую пищу. В её рацион добавили фрукты, овощи, яйца и насекомых. Сейчас обезьянка весит уже более 300 граммов и живёт в отдельном вольере вместе со своей двухлетней сестрой Айной. Пока увидеть их посетители не смогут — помещение находится вне экспозиции.

Для новой обитательницы зоопарка подготовили пять вариантов имени. Уюни отсылает к знаменитому солончаку, Сахама — к высочайшей вершине Боливии, а Ильямпу — к одной из гор Анд. Также москвичи могут выбрать Титикаку в честь высокогорного озера или Мадиди — по названию природоохранной территории в бассейне Амазонки.

Проголосовать могут пользователи старше 14 лет со стандартной или полной учётной записью на mos.ru. За участие начислят баллы программы «Миллион призов», которые можно обменять на товары и услуги партнёров либо направить на благотворительность, в том числе на помощь животным.

Ранее Life.ru рассказывал о выборе имени для детёныша равнинной гориллы из Московского зоопарка. По итогам голосования малыша назвали Квито в честь города в Анголе. За этот вариант высказались почти 35% участников.