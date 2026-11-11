Японский макак Панч, покоривший интернет историей своей дружбы с плюшевым орангутаном, подрос и теперь сам проявляет заботу о младших сородичах. В Сети появились трогательные кадры, на которых обезьянка играет с детёнышем и присматривает за ним.

Макак Панч, выросший с плюшевой игрушкой, начал заботиться о малышах. Видео © X / Melissa Wong

На новых видео прежнего застенчивого малыша почти не узнать. Теперь это взрослый, внушительный макак, который уверенно общается с другими обитателями зоопарка Итикавы, проводит время рядом с маленькими обезьянками и, как отмечают пользователи, старается оберегать их от неприятностей.

Ещё недавно ему самому отчаянно не хватало материнского тепла. Макак появился на свет летом 2025 года, однако родительница не стала его выхаживать. Заботу о новорождённом взяли на себя сотрудники зоосада.

Чтобы компенсировать отсутствие привычного для приматов телесного контакта, смотрители подарили Панчу мягкого орангутана. Игрушка превратилась в его постоянного спутника: детёныш обнимал её, носил повсюду и искал рядом с ней утешение после столкновений с другими обезьянами.

Зимой 2026 года эта история облетела весь мир. Постепенно Панч освоился среди сородичей и стал меньше зависеть от плюшевого друга. Теперь его новые знакомства вновь вызывают умиление у поклонников.