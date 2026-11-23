В Выборге 51-летняя женщина вернулась к ночному клубу с банками охотничьего пороха и бутылкой соляной кислоты после того, как персонал попросил её покинуть заведение. Нетрезвую посетительницу задержали росгвардейцы, сообщили в региональном управлении ведомства.

В Выборге задержали женщину с порохом и кислотой у ночного клуба. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга

Инцидент произошёл около трёх часов ночи 23 ноября в клубе на проспекте Ленина. Женщина выпивала и начала мешать другим посетителям, поэтому сотрудники попросили её уйти. Однако спустя некоторое время она появилась снова, на этот раз с сумкой, наполненной подозрительными ёмкостями.

У входа в заведение женщина оставила несколько металлических банок, на этикетках которых значился бездымный охотничий порох, а также стеклянную бутылку с надписью «Соляная кислота». Работники заметили происходящее через камеры видеонаблюдения и нажали тревожную кнопку.

Через несколько минут на место прибыли два наряда Росгвардии. Женщину задержали и доставили в полицию, а содержимое оставленных ею ёмкостей отправили на экспертизу. Выяснилось, что ранее она была судима за угон автомобиля, трижды привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство, а также имела административные нарушения за появление пьяной в общественных местах и несоблюдение ПДД.

Ранее Life.ru рассказывал о другом конфликте с нетрезвым посетителем бара в Москве. Мужчина захотел погладить чужого бульдога, но хозяин животного запретил это делать. Между ними завязалась ссора, во время которой посетитель заведения несколько раз ударил оппонента ножом в живот. Пострадавший попал в больницу, а сотрудники бара вызвали полицию.