Победитель молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года и обладатель Кубка Гагарина 2021 года Игорь Бобков объявил о завершении игровой карьеры. О решении голкипера сообщило хоккейное агентство Winners.

Одним из главных событий в карьере Бобкова стал финал МЧМ-2011 против сборной Канады. На 27-й минуте встречи при счёте 0:3 голкипер заменил Дмитрия Шикина. В третьем периоде российские хоккеисты забросили пять безответных шайб и завоевали чемпионский титул. Артемий Панарин оформил дубль, ещё по голу забили Владимир Тарасенко, Никита Двуреченский и Максим Кицын.

«То, что мы сотворили 5 января 2011 года, навсегда останется в истории мирового хоккея, а для болельщиков, которые не легли спать после второго периода, это, наверное, были самые эмоциональные 20 минут в их жизни», — сказал Бобков.

За время выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) вратарь защищал цвета «Адмирала», «Авангарда», «Ак Барса», «Автомобилиста», «Амура» и «Нефтехимика». В 2021 году вместе с омским «Авангардом» он завоевал Кубок Гагарина. Последним клубом голкипера в КХЛ стал нижнекамский «Нефтехимик», за который он выступал в 2025 году. Теперь Бобков намерен продолжить работу в хоккее в качестве тренера вратарей.

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