Облепиха крушиновидная способна превращать берега подмосковных рек в непроходимые заросли и вытеснять местную растительность. Из-за быстрого распространения кустарник включили в региональный перечень опасных инвазивных видов. Об этом РИА «Новости» рассказал научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Кадетов.

Распространению растения помогают птицы: они поедают его плоды и переносят семена на новые территории. В результате облепиха осваивает участки, где постепенно занимает пространство других растений. Особенно заметна эта особенность в карьерах и вдоль автомобильных дорог — там возникают заросли, в которых практически не остаётся места для местной флоры.

Дополнительную проблему создают колючие ветви. По оценке Кадетова, на некоторых речных берегах они формируют настолько плотные заросли, что пройти сквозь них становится практически невозможно. Облепиха крушиновидная уже получила статус опасного инвазивного растения в Московской области. Согласно постановлению регионального правительства, на особо охраняемых природных территориях её необходимо уничтожать.

Ранее Life.ru писал, что российские дачники могут столкнуться со штрафами из-за лоха узколистного — кустарника, который способен быстро разрастаться и вытеснять местные растения. В некоторых регионах его уже признали опасным инвазивным видом. За невыполнение требований по борьбе с такими насаждениями гражданам грозит до 50 тысяч рублей, а организациям — до 700 тысяч. Речь идёт о растении с серебристыми листьями, которое нередко используют для озеленения участков. Несмотря на декоративный вид, лох узколистный способен захватывать новые территории и мешать развитию местной растительности.