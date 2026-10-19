Обливший экс-жену кипятком в Балашихе задолжал более 548 тысяч рублей

У жителя подмосковной Балашихи, обвиняемого в нападении на бывшую жену с кипятком, обнаружились долги на сумму более 548 тысяч рублей. Большую часть составляют невыплаченные алименты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

Согласно документам, ещё в марте 2024 года в отношении мужчины возбудили исполнительное производство по нотариально заверенному соглашению об уплате алиментов. На сегодняшний день с него взыскивают свыше 451,4 тысячи рублей. Дополнительно приставы начислили исполнительский сбор в размере 26,7 тысячи рублей.

Однако обязательствами перед детьми финансовые проблемы фигуранта не ограничиваются. За ним числятся кредитные долги на 38,2 тысячи рублей и налоговая задолженность на 6,8 тысячи. С учётом исполнительских сборов эти суммы увеличиваются ещё на 4,4 тысячи и тысячу рублей соответственно.

Также мужчина должен выплатить четыре тысячи рублей по штрафам, назначенным на основании документов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и две тысячи рублей исполнительского сбора. В материалах ФССП упоминаются ещё несколько взысканий: штрафы службы судебных приставов и органов внутренних дел, а также обязательство неимущественного характера на десять тысяч рублей.

В общей сложности сумма взысканий превышает 548,2 тысячи рублей. При этом, по данным источника агентства в правоохранительных органах, на иждивении у мужчины находятся шестеро детей. Самому старшему из них 12 лет, а младшему ещё не исполнился год.

В настоящее время мужчина находится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие считает, что 8 октября во время ссоры он вылил кипяток из чайника на бывшую супругу. Сам обвиняемый вину отрицает.

Ранее Life.ru сообщал о нападении на женщину в квартире на улице Яганова в Балашихе. После конфликта с бывшим мужем 40-летнюю пострадавшую госпитализировали с ожогами. Оказалось, что обвиняемый ранее работал в московской ГИБДД. Пострадавшая рассказывала журналистам, что бывший супруг неоднократно проявлял агрессию, а после нападения продолжал звонить ей и предлагал вернуться домой, обещая самостоятельно вылечить ожоги.