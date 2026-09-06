Обломки 22 БПЛА повредили крышу дома в Воронежской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Обломки сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома в одном из муниципалитетов Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, минувшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата над одним городским округом и десятью районами области.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитого беспилотника в одном из муниципалитетов повреждена кровля частного дома», — сообщил Гусев.
На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты оценивают повреждения и устраняют последствия падения обломков. Губернатор отметил, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории Воронежской области.
Также этой ночью два многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону. Один ребёнок пострадал и был госпитализирован.
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