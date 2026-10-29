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Регион
Опубликовано 29 октября, 09:07

Обломки сбитого БПЛА нанесли повреждения предприятию в Стерлитамаке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Стерлитамаке Республики Башкортостан отразили атаку восьми беспилотников, обломки которых упали на территорию промышленного предприятия. Объект получил незначительные повреждения, однако продолжает работать в штатном режиме, сообщил глава администрации города Эмиль Шаймарданов.

По словам руководителя муниципалитета, все воздушные цели удалось уничтожить силами Министерства обороны России и подразделения «БАРС». О результатах отражения атаки Шаймарданов рассказал в своём телеграм-канале.

«Отражена очередная атака БПЛА на Стерлитамак. Силами Минобороны и «БАРСа» сбиты все 8 беспилотников. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме», — уточнил глава города.

Других подробностей о последствиях налёта в опубликованном сообщении не приводится. Информацию о пострадавших Шаймарданов также не уточнил.

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В начале октября украинские беспилотники атаковали промышленную зону Салавата в Башкирии. После уничтожения воздушных целей их обломки упали на территорию предприятия, вызвав пожар. Пострадавших не было, а производство продолжило работать.

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Андрей Бражников
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