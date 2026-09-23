Обломки в двух районах: 6 дронов ВСУ добрались до Ульяновской области

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Ульяновской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в «Максе», уточнив, что обошлось без пострадавших и материального ущерба.

Фрагменты сбитых аппаратов обнаружены в Николаевском и Цильнинском районах. По словам главы области, жилые дома и другие объекты не пострадали.

Русских призвал население не приближаться к обломкам, поскольку они могут представлять смертельную опасность. Также губернатор напомнил о запрете на публикацию фотографий и видеозаписей дронов, их фрагментов и работы противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении пяти беспилотников над Ульяновской областью . Во время атаки 22 августа обломки упали в Николаевском и Новоспасском районах. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.