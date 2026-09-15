Обман или креативность? Россиянки меняют имя в резюме на мужское, чтобы заполучить работу

Российские соискательницы начали прибегать к нестандартной хитрости, указывая в резюме мужские имена, чтобы обойти предвзятость работодателей и автоматические фильтры. Однако HR-эксперт и бизнес-тренер Светлана Белодед в беседе с 360.ru предостерегла от подобных манипуляций, отметив, что обман при трудоустройстве редко приводит к успешному результату и чаще вредит репутации кандидата.

В практике эксперта уже был подобный случай: девушка, получившая отказ под своим настоящим именем, отправила точно такое же резюме, но с мужским именем, и успешно прошла первичный отбор, получив приглашение на собеседование. Тем не менее, Белодед предполагает, что должность соискательница так и не получила. По её словам, факт умышленного обмана вызывает у работодателей негативную реакцию и крайне редко воспринимается как креативность, поэтому бизнес-тренер категорически не рекомендует использовать такие методы.

Причиной подобных уловок становится объективная реальность современного рынка труда: работодатели используют множество фильтров для первичного отсева, а на популярные вакансии приходят тысячи анкет, которые физически невозможно обработать вручную. В таких условиях алгоритмы или рекрутеры на этапе скрининга действительно могут отсеивать кандидатов по гендерному признаку, что и толкает некоторых соискателей на отчаянные шаги ради того, чтобы их резюме просто заметили.

К слову, переписка с рекрутером влияет на впечатление о кандидате. HR-эксперт выделил среди распространённых ошибок фамильярность, голосовые сообщения без предварительного согласования и орфографические ошибки.