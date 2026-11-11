В России предложили установить единые требования к оформлению магазинных ценников, чтобы покупатели сразу видели настоящую стоимость товара, а не только привлекательные цифры со скрытыми условиями. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Атмахов. В беседе с Life.ru парламентарий призвал проработать новые правила совместно с Роспотребнадзором.

Ценник в магазине должен помогать человеку сделать осознанный выбор, а не превращаться в маркетинговую ловушку Владислав Атмахов депутат

По словам Атмахова, торговые сети нередко выделяют крупным шрифтом стоимость товара при покупке двух или трёх штук, тогда как цена за одну единицу оказывается значительно выше. Условия акции при этом размещают мелкими буквами, из-за чего покупатель может заметить разницу только на кассе.

Особенно остро проблема стоит перед пожилыми людьми и россиянами с ослабленным зрением. Однако, по мнению парламентария, понятные ценники нужны всем без исключения. Покупатель не должен пользоваться лупой или обращаться к сотрудникам магазина, чтобы разобраться в реальной стоимости покупки.

При этом Атмахов не предлагает запрещать скидки за приобретение нескольких товаров. Он считает такую практику нормальной, если условия предложения изложены понятно. Основная цена за одну единицу должна быть хорошо заметна, а сведения об акциях и оптовой стоимости — размещаться отдельно и не затмевать её.

«Торговля должна конкурировать качеством и реальными выгодными предложениями, а не тем, насколько удачно удалось привлечь внимание покупателя крупной цифрой», — подчеркнул депутат.

Атмахов предложил обратиться в Роспотребнадзор, чтобы ведомство оценило необходимость закрепления единых визуальных требований в правилах розничной торговли. По его мнению, такой своеобразный «ГОСТ на ценники‎» поможет избавить тысячи покупателей от неприятных сюрпризов при оплате товаров.