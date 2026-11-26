Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. На Родину вернули тела 22 российских бойцов, а украинской стороне передали 250 погибших военных ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам военкора, процедура передачи тел уже завершилась.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 22 октября на белорусском пункте пропуска «Новая Гута». Тогда российская сторона передала Киеву 252 тела, получив взамен останки 25 военнослужащих. В сентябре аналогичная гуманитарная операция прошла по формуле «252 на 23».