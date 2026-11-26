В Кремле рассчитывают на скорое завершение подготовки к масштабному обмену военнопленными между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского спецпосланника Джареда Кушнера.

По словам представителя Кремля, сейчас спецслужбы двух стран совместно с посредниками и при участии омбудсменов формируют списки участников обмена. Работа ведётся в рамках договорённостей, достигнутых на последних трёхсторонних переговорах в Абу-Даби.

«Действительно рассчитываем, что работа будет завершена в скором времени. И тогда этот действительно большой обмен может состояться», — сказал Песков.

Напомним, 12 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что с 2025 года Москва и Киев провели 35 обменов пленными. Позднее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об обсуждении возможности возвращения гражданских лиц наряду с военнослужащими. Накануне Кушнер выразил надежду, что тысячи пленных смогут вернуться домой до католического Рождества.