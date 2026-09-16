Обмен голами во втором тайме: «Локомотив» и «Крылья Советов» поделили очки в Москве

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча на «РЖД-Арене» в столице завершилась со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, а после перерыва команды обменялись голами. На 53-й минуте железнодорожников вперёд вывел Николай Комличенко, однако удержать преимущество хозяевам не удалось. На 67-й минуте Амир Рахманович точным ударом восстановил равновесие, которое сохранилось до финального свистка.

По итогам встречи «Локомотив» набрал семь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на девятой строчке.

В следующем туре, который состоится 10 октября, «Локомотив» отправится в гости к воронежскому «Факелу», а «Крылья Советов» на домашней арене примут московский «Спартак».

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