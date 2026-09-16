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Регион
Опубликовано 16 сентября, 13:11

«Зенит» заключил соглашение с «Аль-Насром» Роналду

«Зенит» заключил соглашение о стажировках и обмене игроками с «Аль-Насром»

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Петербургский «Зенит» и дубайский «Аль-Наср» заключили соглашение о сотрудничестве сроком на один год. Партнёрство затронет подготовку футболистов и тренеров, молодёжный спорт и совместные турниры, сообщила пресс-служба российского клуба.

Документ подписали председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и генеральный директор «Аль-Насра» Хамад Аль Фаласи. Клубы планируют устраивать товарищеские матчи основных и молодёжных команд, проводить совместные сборы и участвовать в международных турнирах. Для игроков и тренеров также организуют стажировки и программы обмена.

Специалисты «Аль-Насра» получат доступ к образовательным курсам центра повышения квалификации тренеров «Зенита». Соглашение предусматривает проекты в области баскетбола, гандбола и корпоративной социальной ответственности.

«Аль-Наср» из Дубая основан в 1945 году и считается старейшим футбольным клубом ОАЭ. К слову, Криштиану Роналду тоже играет за «Аль-Наср», но за другой — в Саудовской Аравии. За саудовский клуб он выступает с конца 2022 года.

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Ранее петербургский «Зенит» пропустил первым, но сумел переломить домашний матч с московским «Локомотивом». Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги завершилась со счётом 2:1.

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Татьяна Миссуми
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