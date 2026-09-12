Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 15:55

«Зенит» перевернул матч с «Локомотивом» двумя голами после перерыва

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» пропустил первым, но сумел переломить домашний матч с московским «Локомотивом». Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги завершилась со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд на 18-й минуте благодаря голу Александра Руденко. До перерыва хозяева так и не смогли ответить железнодорожникам.

Счёт сравнял Кевин Андраде, отличившийся на 47-й минуте. Ещё через 23 минуты Луис Энрике забил второй мяч петербуржцев и принёс команде волевую победу.

«Зенит» набрал 15 очков и на момент завершения встречи поднялся на третью строчку таблицы. У «Локомотива» осталось шесть баллов — московская команда занимает 13-е место.

ЭСК РФС признала ошибкой неназначенный пенальти в матче «Зенит» — ЦСКА
ЭСК РФС признала ошибкой неназначенный пенальти в матче «Зенит» — ЦСКА

В предыдущем туре петербуржцы уступили ЦСКА со счётом 1:2, тогда как «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, минимально обыграв «Балтику». Следующие матчи команды проведут 16 сентября. «Зенит» встретится в Калининграде с «Балтикой», а «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов».

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Зенит
  • ФК Локомотив
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar