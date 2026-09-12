«Зенит» перевернул матч с «Локомотивом» двумя голами после перерыва

Петербургский «Зенит» пропустил первым, но сумел переломить домашний матч с московским «Локомотивом». Встреча восьмого тура Российской премьер-лиги завершилась со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд на 18-й минуте благодаря голу Александра Руденко. До перерыва хозяева так и не смогли ответить железнодорожникам.

Счёт сравнял Кевин Андраде, отличившийся на 47-й минуте. Ещё через 23 минуты Луис Энрике забил второй мяч петербуржцев и принёс команде волевую победу.

«Зенит» набрал 15 очков и на момент завершения встречи поднялся на третью строчку таблицы. У «Локомотива» осталось шесть баллов — московская команда занимает 13-е место.

В предыдущем туре петербуржцы уступили ЦСКА со счётом 1:2, тогда как «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, минимально обыграв «Балтику». Следующие матчи команды проведут 16 сентября. «Зенит» встретится в Калининграде с «Балтикой», а «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов».