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Опубликовано 6 сентября, 19:48

Вернувшийся в «Локомотив» Мостовой принёс клубу первую победу в сезоне РПЛ

Андрей Мостовой. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Андрей Мостовой. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Московский «Локомотив» одержал первую победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, обыграв калининградскую «Балтику» со счётом 1:0 в гостевом матче седьмого тура Альфа-банк — РПЛ.

Единственный и победный мяч в встрече забил вингер Андрей Мостовой на 85-й минуте. Для футболиста этот гол стал дебютным в составе основной команды красно-зелёных — он перешёл в «Локомотив» из петербургского «Зенита» на правах аренды всего два дня назад, 4 сентября.

После этой победы «Локомотив» набрал 6 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Балтика» с 10 очками располагается на 7-й строчке.

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В другом матче дня «Оренбург» и «Акрон» забили четыре мяча на двоих и завершили игру вничью. Лучшим игроком встречи был признан форвард тольяттинцев Беншимол, забивший гол и отдавший результативную передачу.

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Артём Гапоненко
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