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Опубликовано 6 сентября, 18:18

«Динамо» в меньшинстве обыграло «Спартак» на домашнем поле

«Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 2:1 в матче седьмого тура РПЛ

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Московское «Динамо» в меньшинстве обыграло «Спартак» со счётом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу Данила Пруцева. Однако ещё до перерыва бело-голубые сумели перевернуть ход встречи: сначала отличился Ярослав Гладышев, а затем победный мяч забил Артур Гомес.

С 72-й минуты «Динамо» играло вдесятером после удаления нападающего Константина Тюкавина. Несмотря на численное меньшинство, хозяева удержали победный счёт. Для Сандро Шварца эта победа стала первой над «Спартаком» в качестве главного тренера «Динамо» в матче РПЛ.

Немецкий специалист вернулся в московский клуб этим летом, ранее он возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. «Динамо» одержало четвёртую победу подряд во всех турнирах. В чемпионате команда ранее обыграла «Родину» и «Локомотив», а в Кубке России разгромила грозненский «Ахмат».

После семи туров «Динамо» и «Спартак» имеют по 13 очков и занимают третье и четвёртое места соответственно. В следующем туре бело-голубые 12 сентября примут «Оренбург», а красно-белые днём позже сыграют дома с «Ростовом».

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Ранее «Оренбург» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ. Всего за первые девять минут игроки забили три гола, но встреча закончилась ничьей — 2:2.

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Матвей Константинов
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