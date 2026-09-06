«Оренбург» и «Акрон» забили 3 гола за девять минут в конце и разошлись вничью

«Оренбург» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:2.

Хозяева открыли счёт на 36-й минуте. Гедеон Гузина после подачи отправил мяч в ворота ударом головой. Главные события развернулись в концовке. На 75-й минуте Дуду восстановил равенство, а спустя три минуты Жилсон Беншимол вывел «Акрон» вперёд — 2:1.

Однако удержать победу тольяттинцы не сумели. На 83-й минуте Алешандре Жезус забил второй мяч «Оренбурга» и установил окончательный счёт — 2:2.

После семи туров у «Оренбурга» восемь очков и девятое место в таблице. «Акрон» набрал четыре балла и поднялся на 14-ю строчку. Беншимол, оформивший гол и результативную передачу, был признан лучшим игроком встречи.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Оренбург» сыграл вничью со «Спартаком» в шестом туре РПЛ. Тогда оренбуржцы также первыми открыли счёт, но москвичи отыгрались с пенальти — 1:1. Для «Оренбурга» та ничья стала четвёртой подряд в чемпионате.