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Опубликовано 16 сентября, 12:11

Рейса из ЦСКА дисквалифицировали на 2 игры за толчок арбитра в матче с «Рубином»

Обложка © ПФК ЦСКА

Обложка © ПФК ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на два матча чемпионата России. Информация о решении опубликована пресс-службой Российской премьер-лиги (РПЛ).

Решение принял КДК после рассмотрения эпизода с участием футболиста. Кроме двух матчей обязательной дисквалификации, Рейс получил ещё два матча условного наказания.

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Решение связано с эпизодом в игре восьмого тура РПЛ против казанского «Рубина», которая прошла 12 сентября и завершилась со счётом 1:1. Рейс был удалён уже на 15-й минуте встречи за нарушение правил против Андерсона Арройо. После показа красной карточки игрок ЦСКА подошёл к главному арбитру Иналу Танашеву и толкнул его в спину. Позднее футболист извинился перед судьёй и игроком «Рубина». При вынесении решения КДК РФС учёл эти обстоятельства.

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Андрей Бражников
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