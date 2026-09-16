Рейса из ЦСКА дисквалифицировали на 2 игры за толчок арбитра в матче с «Рубином»

Решение связано с эпизодом в игре восьмого тура РПЛ против казанского «Рубина», которая прошла 12 сентября и завершилась со счётом 1:1. Рейс был удалён уже на 15-й минуте встречи за нарушение правил против Андерсона Арройо. После показа красной карточки игрок ЦСКА подошёл к главному арбитру Иналу Танашеву и толкнул его в спину. Позднее футболист извинился перед судьёй и игроком «Рубина». При вынесении решения КДК РФС учёл эти обстоятельства.