Обнаруженный на вокзале в Аугсбурге подозрительный предмет не опасен

Обнаруженный после взрыва на главном вокзале немецкого Аугсбурга подозрительный предмет не представляет опасности. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

На время проверки вокзал закрывали для пассажиров, однако после заключения специалистов его вновь открыли. Движение поездов также возобновили. Утром в переходе рядом с вокзалом взорвался неизвестный предмет. После этого правоохранители обнаружили ещё один объект, который сочли подозрительным.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента и проверяет версию о возможной причастности организованной преступной группы.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве в переходе у главного вокзала Аугсбурга. Лёгкие травмы получили два человека, а криминалисты и сапёры начали устанавливать, что именно стало причиной детонации.