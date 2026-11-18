Географию ударов по украинским транспортным переправам следует расширить, не ограничиваясь столицей. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По мнению аналитика, особое значение имеют мосты, связывающие восточную и западную части Украины через Днепр. Кнутов считает, что нарушение сообщения между берегами способно осложнить военную логистику.

«Россия просто должна разрезать сейчас Украину пополам», — заявил собеседник издания.

Кнутов выступил за последовательное воздействие на наиболее значимые транспортные объекты в разных городах.

Он обратил внимание и на то, что после повреждения стационарных мостов украинская сторона может организовывать временные переправы. Однако, по его оценке, такие конструкции уступают капитальным сооружениям по своим возможностям и надёжности.

Военный эксперт также высказался за распространение подобных мер на временные мосты. В качестве возможного средства воздействия на них он упомянул беспилотники «Герань», полагая, что такие аппараты могут справиться с этой задачей.

Проблема транспортного сообщения через Днепр уже становилась предметом обсуждения на фоне повреждений украинских переправ. Life.ru сообщал о возможном разделении Киева на две части из-за состояния мостов и планах властей организовать временные понтонные переходы.