Российские баллистические ракеты «Искандер» получили усовершенствованные системы наведения, позволяющие корректировать траекторию за считаные секунды до попадания в цель. Новые возможности вооружения уже применяются при ударах по мостам через Днепр, что серьёзно осложняет транспортное сообщение между берегами Киева, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, российские военные используют оптические и радиолокационные головки самонаведения, способные обеспечивать точность попадания в пределах нескольких метров. Советник украинского лидера по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов пояснил, что на заключительном этапе полёта ракета сканирует местность и получает данные для корректировки курса. Такая технология позволяет сохранять высокую точность даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы.

Британские журналисты отмечают, что российские силы постепенно изменили тактику атак на киевские переправы. Если первоначально для поражения мостов преимущественно применялись реактивные беспилотники, то теперь по крупнейшим транспортным объектам наносятся удары баллистическими ракетами. Украинские власти расценивают происходящее как попытку нарушить сообщение между восточной и западной частями страны.

«Россия пытается разделить Украину вдоль Днепра и максимально осложнить жизнь людям, нашим городам и сёлам», — заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Профессор военной стратегии и технологий Берлинской школы государственного управления Hertie Мауро Джилли считает, что усовершенствованное наведение значительно повышает эффективность баллистических ракет. При этом эксперт сомневается, что даже точными попаданиями удастся полностью разрушить массивные конструкции киевских мостов. Однако повреждения уже приводят к ограничениям движения, перебоям в работе общественного транспорта и многочасовым пробкам.

Ранее Life.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Верховной рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко предупредил о риске фактического разделения Киева на два города из-за повреждений переправ через Днепр. Украинские власти планируют построить два временных понтонных моста стоимостью 2,2 миллиарда гривен, из которых 1,2 миллиарда выделит государственный бюджет, а оставшуюся сумму — город. Завершить работы рассчитывают в феврале — начале марта 2027 года. Сейчас через существующие переправы ежедневно проезжают около 600 тысяч автомобилей, однако депутат усомнился, что новые сооружения смогут обеспечить хотя бы половину этого потока. Дополнительной угрозой он назвал возможную длительную остановку метро, которую не удастся полностью компенсировать автобусами и городскими электричками.