Обнажёнка посреди автострады: Москвичка разделась и легла загорать на разделительный бордюр

Необычный способ «продлить лето» закончился для московской модели Василисы встречей с полицией и штрафом. О случившемся пишет SHOT . Девушка вышла на разделительный бордюр оживлённого столичного шоссе, сняла одежду и устроила там импровизированный пляж.

Полуголая москвичка расположилась между потоками автомобилей, не обращая внимания на проезжавшие рядом машины. Отдых прервали сотрудники полиции. Они задержали нарушительницу. На Василису составили административный протокол и назначили штраф.

Ранее москвич получил штраф за нарушение, совершённое машиной-двойником в Петербурге. В момент фиксации его автомобиль находился в столице. Причиной ошибки стал госномер. У двух машин совпали буквы и цифры, а различие оказалось только в коде региона: у одного автомобиля — 778, у другого — 77. Сейчас москвич пытается обжаловать штраф и доказать, что в момент нарушения его автомобиль находился в другом городе.