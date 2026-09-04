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Регион
Опубликовано 4 сентября, 17:29

Обнажёнка посреди автострады: Москвичка разделась и легла загорать на разделительный бордюр

Фотомодель оштрафовали за полуголый отдых прямо на шоссе в Москве

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Необычный способ «продлить лето» закончился для московской модели Василисы встречей с полицией и штрафом. О случившемся пишет SHOT. Девушка вышла на разделительный бордюр оживлённого столичного шоссе, сняла одежду и устроила там импровизированный пляж.

Модель устроила обнажёнку в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Полуголая москвичка расположилась между потоками автомобилей, не обращая внимания на проезжавшие рядом машины. Отдых прервали сотрудники полиции. Они задержали нарушительницу. На Василису составили административный протокол и назначили штраф.

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Ранее москвич получил штраф за нарушение, совершённое машиной-двойником в Петербурге. В момент фиксации его автомобиль находился в столице. Причиной ошибки стал госномер. У двух машин совпали буквы и цифры, а различие оказалось только в коде региона: у одного автомобиля — 778, у другого — 77. Сейчас москвич пытается обжаловать штраф и доказать, что в момент нарушения его автомобиль находился в другом городе.

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Татьяна Миссуми
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