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Опубликовано 4 сентября, 10:11

Обнажённая женщина прошла по площади Ленина в Новосибирске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полностью обнажённая женщина прошла по площади Ленина в центре Новосибирска. Кадры необычной прогулки опубликовал Telegram-канал ACT-54 Black.

На записи сибирячка пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, прикрывая грудь руками. После этого она направляется к находившимся на улице горожанам.

Причины поступка женщины неизвестны. О её личности, состоянии и возможном вмешательстве правоохранителей пока не сообщалось.

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Похожий случай недавно обеспокоил жителей сахалинского села Новотроицкое, где обнажённый мужчина по ночам выходил во двор и громко обращался к Богу. Причём выходил во двор этот персонаж необычным образом — через балкон.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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