Обнажённая женщина прошла по площади Ленина в Новосибирске

Полностью обнажённая женщина прошла по площади Ленина в центре Новосибирска. Кадры необычной прогулки опубликовал Telegram-канал ACT-54 Black.

На записи сибирячка пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, прикрывая грудь руками. После этого она направляется к находившимся на улице горожанам.

Причины поступка женщины неизвестны. О её личности, состоянии и возможном вмешательстве правоохранителей пока не сообщалось.

Похожий случай недавно обеспокоил жителей сахалинского села Новотроицкое, где обнажённый мужчина по ночам выходил во двор и громко обращался к Богу. Причём выходил во двор этот персонаж необычным образом — через балкон.