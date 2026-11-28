Бывшая порноактриса Илона Шталлер, известная под псевдонимом Чиччолина, намерена баллотироваться в мэры Рима на выборах 2027 года. О своих планах она рассказала в эфире Rai Radio1 в день своего 75-летия.

Шталлер уже работает над подготовкой к выборам, однако пока не раскрывает, какая политическая сила её поддержит. Среди своих приоритетов она назвала улучшение городской среды, ведь работы там по горло.

Уроженка Венгрии живёт в Риме с 1972 года. В 1979 году она участвовала в выборах от экологической партии Lista del Sole, а с 1987 по 1992 год представляла Радикальную партию в итальянском парламенте.

В 2013 году Шталлер уже пыталась побороться за пост мэра итальянской столицы, однако не прошла предварительный отбор кандидатов.