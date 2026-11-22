В Швеции глава администрации муниципалитета Йокмокк Ларс Эрикссон лишился должности после того, как журналисты раскрыли его многолетнюю карьеру в порноиндустрии. Чиновник снимался в фильмах для взрослых и участвовал в их производстве под псевдонимом Ханс. После скандала власти расторгли с ним трудовой договор, выплатив компенсацию почти в 600 тысяч шведских крон.

Как выяснил телеканал SVT, Эрикссон занимался производством порнографических фильмов с 2018 года. Две картины вышли в 2025 и 2026 годах, когда он уже возглавлял муниципальную администрацию. Причём в последней чиновник лично появился перед камерой.

Необычное прошлое руководителя удалось раскрыть благодаря цифровым следам, включая фотографии с церемонии вручения наград американской порноиндустрии. Ранее в интервью профильному изданию AVN Эрикссон называл себя викингом, готовым практически на всё перед камерой.

Сам чиновник утверждает, что перестал сотрудничать с индустрией для взрослых ещё в 2022 году, за два года до назначения на должность. По его словам, даты выхода фильмов определял дистрибьютор, а аккаунтом, через который рекламировали картины, он не управлял.

После расследования местные власти заявили о потенциальной угрозе безопасности. По мнению представителей муниципалитета, скрытая порнокарьера могла сделать чиновника уязвимым для шантажа. Особую обеспокоенность вызвало стратегическое значение Йокмокка, где расположены важные гидроэнергетические объекты, а администрация взаимодействует со шведскими военными.

Эрикссон не согласился с такой оценкой. Он подчеркнул, что открыто ответил на вопросы журналистов, а значит, сведения о его прошлом не могут использоваться для давления. Бывший руководитель также настаивает, что переговоры о прекращении сотрудничества начались ещё до публикации расследования.

В итоге 4 ноября муниципальные власти приняли решение окончательно расторгнуть трудовой договор с Эрикссоном. При этом бывший чиновник получил выходное пособие в размере 594 104 шведских крон — сумму, равную семи месячным окладам.