Бундесвер временно приостановил использование беспилотников немецкой компании Quantum Systems после кибератаки на её серверы. Производитель поставляет разведывательные дроны не только немецкой армии, но и Вооружённым силам Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, неизвестные злоумышленники внедрили вредоносный файл на сервер, через который распространяются обновления программы QBase. Это программное обеспечение используется для управления беспилотниками и планирования полётов, в том числе разведывательных аппаратов Vector.

Опасность заключалась в том, что заражённый файл был замаскирован под обычное обновление. Он успел попасть на серверы бундесвера и других клиентов Quantum Systems. После обнаружения угрозы немецкие военные в качестве меры предосторожности приостановили полёты дронов компании. Из-за ограничений производитель также не смог принять участие в недавних военных учениях.

В Quantum Systems подтвердили, что обнаружили кибератаку ещё в конце октября. По заявлению компании, специалисты по информационной безопасности совместно с государственными органами сумели локализовать угрозу. Производитель утверждает, что эксплуатация его беспилотников сейчас не представляет опасности для пользователей.

К расследованию подключились немецкая военная контрразведка MAD, Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное ведомство по информационной безопасности. Кто именно стоял за атакой, пока неизвестно.

Quantum Systems сотрудничает с несколькими европейскими армиями и активно развивает производство на Украине. У компании там работают более 200 сотрудников, а совместные предприятия выпускают различные беспилотные системы. При этом сведений о том, затронула ли кибератака украинские производственные площадки, нет.

Минобороны Германии официально не подтвердило приостановку полётов, отказавшись комментировать готовность военной техники. Масштаб возможного заражения и последствия проникновения вредоносного файла продолжают выяснять.